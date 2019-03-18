استشهاد أحد مقاومة البيضاء وناشطيها بجبهة منطقة رزامي بصعدة

استشهد الناشط السياسي و الاعلامي، عبدالله علي عبدالرحمن الحميقاني بجبال الحطامي في جبهة رزامي يمنطقة الملاحيظ بمران محافظة صعدة. وقالت مصادر "الخليج 365"، في مقاومة البيضاء إنه" استشهد وهو يدافعوا عن الدين والوطن مع أبطال لواء المغاوير ". وتابعت" قد ذهب لقتال المليشيات إلى عقر دارهم ردا على قتالهم بمنطقته الزاهر بآل حميقان خاصة والبيضاء و اليمن عامة". ومضت المقاومة "عزائنا لكافة الاسرة كريمة ولكافة قبيلة آل حميقان خاصة والبيضاء و اليمن عامة،سائلين الله سبحانه و تعالى يتغمد الشهيد ويغفر له، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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