ندوة بالمهرة لمناقشة التعسف في قيادة السيارات وإطلاق النار في الأفراح والتصوير والنشر

أقيمت صباح اليوم بالقاعة الكبرى لكلية التربية بالمهرة ندوة بحثية بعنوان التعسف في استخدام الحق وذلك لمناقشة ثلاثة بحوث ميدانية ركزت على التعسف في استخدام قيادة السيارات واطلاق الرصاص العشوائي في الأفراح والمناسبات والتصوير والنشر قدمها ثلاثة باحثين من طلاب الماجستير بالكلية .

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي الندوة التي أقيمت برعاية عميد الكلية الدكتور عادل معيلي و مشاركة نائب مدير أمن المحافظة العقيد محمد عبد القادر ومديرعام مرور المهرة العقيد سالم عمر الكثيري ومدير أمن مديرية الغيضة الرائد مراد كلشات ركز الباحثون على شرح تفاصيل ونتائج ماتوصلو إليه في بحوثهم العلمية عن الإستخدام السيئ والغير لائق لما يمتلكه الإنسان من حق في قيادة السيارة وامتلاك السلاح والكاميرا ووسائل النشر ومايخلفه من أضرار لأخيه الإنسان أثناء التعسف في استخدام هذا الحق المشروع .

وفي النقاش شارك نائب مدير الأمن ومدير عام شرطة السير ومدير أمن الغيضة بأرائهم ومداخلاتهم كلا في مجال اختصاصه مؤكدين على أهمية هذه الندوة وحاجة المجتمع المحلي إليها في وقتنا الحاضر كونها تضع النقاط على الحروف بطريقة اكاديمية وبحوث علمية ميدانية.

وقدم محاور الندوة

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التعسف في إطلاق النار الباحث محمد الشاوش.

التعسف في قيادة السيارات الباحث عبدالله مطهر.

التعسف في التصوير والنشر الباحث عبد العزيز الأسد الشنفري.

حضر الندوة الدكتور سالم بافطوم عميد الكلية السابق وعدد من الأكاديمين ورؤساء الأقسام وأساتذة الكلية وطلاب الماجستير.