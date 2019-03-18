كشفت مصادر مطلعة، الاثنين 18 مارس /آذار 2019، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يعتزم العودة بكامل الحكومة. وقالت مصادر "الخليج 365"، إن" الرئيس عبدربه منصور هادي ينوي العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن بكامل بقية طاقم الحكومة". وبحسب المصادر، فإن القيادة السياسية ذكرت أنه "من يرفض العودة من الموظفين سوف يتم إصدار قرار بالبديل عنه". وأشارت إلى أن "الرئيس سوف يقوم بدعوة،جميع البعثات الدبلوماسية للعودة الى اليمن". واكتفت المصادر بالقول" ترقبوا قرار العودة الذي طال انتظاره".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الخليج 365": الرئيس هادي ينوي العودة إلى عدن بكامل بقية طاقم الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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