مأرب خلال عام: 758 سجيناً في بقضايا متفرقة و858 قضية استقبلتها النيابة

أكد رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف عبدالغني سيف أن النيابة العامة في المحافظة استقبلت خلال العام الماضي 858 قضية، تم الفصل في 407 قضايا منها.

وجاء ذلك خلال ندوة اقيمت اليوم برعاية مكتب حقوق الانسان في المحافظة يستعرض حالة حقوق الانسان خلال العام 2018م.

وأضاف سيف، أنه بلغ إجمالي عدد السجناء في المحافظة على خلفية قضايا منظورة أمام النيابات 758 سجيناً منهم 558 سجيناً تم الافراج عنهم، فيما لا يزال 58 سجيناً موقوفين رهن النظر في قضاياهم.

وأوضح سيف، إلى أن محافظة مارب هي الوحيدة بين المحافظات المحررة التي تمارس فيها السلطة القضائية مهامها بكل طاقتها، مؤكداً أن النيابة العامة تمارس حمايتها لحقوق الانسان من خلال الضبط القضائي وتفتيش السجون.

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وشدد سيف، على ان السجون في محافظة مارب خاضعة للنيابة العامة، ولا يجوز الحبس الا عن طريقها، منوها الى ان السلطة القضائية تتمتع باستقلال كامل، وذلك أمر لا غنى عنه لكفالة حق المواطنين، حد قوله.

وتابع، "علاقة السلطة القضائية بالسلطة الأمنية في المحافظة تخضع لقانون الإجراءات الجزائية، التي نصت على تبعية الأمر القضائي للنائب العام". منوها الى أن الشرطة تعتبر احدى المؤسسات الرئيسية في قطاع العدالة.

وبحسب سيف، فإن أجهزة السلطة القضائية في المحافظة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، وذلك لسببين، الازدحام السكاني والنزوح الكثيف للمحافظة، وبسبب تنامي ثقة المواطنين في أجهزة القضاء، وهي الثقة التي كانت قد فقدت في أوقات سابقة.