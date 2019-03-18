برعاية باكريت.. تكريم معلمات وطالبات معهد البدور للقرآن والحديث في حوف

كرمت مندوبة جمعية فينا خير، الأستاذة وفاء مستهيل باكريت، معلمات معهد البدور لتعليم القرآن والحديث النبوي، في مديرية حوف بمناسبة اليوم العالمي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أقيم حفل التكريم، عصر اليوم الإثنين، تحت شعار فينا خير لمهرتنا، وبرعاية من السلطة المحلية، ممثلة بالشيخ راجح باكريت، محافظ محافظة المهرة.

وكرمت باكريت عددا من حافظات القرآن والأمهات في مديرية حوف.

كما ألقيت في الحفل كلمات أهابت بدور المرأة المهرية، وضرورة الإهتمام بقدراتها وتنمية قدراتها.

حضر حفل التكريم عن السلطة المحلية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع ، ومشموم مبارك رئيسة اتحاد نساء حوف، ومديرة المعهد، وفاء محمد بلحاف، والمعلمات والطالبات بالمعهد.