"الخليج 365" ينشر رحلات طيران اليمنية ليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م

ينشر "الخليج 365"، رحلات طيران اليمنية ليوم غد الثلاثاء 19 مارس /آذار 2019. رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن - جده. القاهره - عدن. الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 07:00 صباحا. عدن - جده. الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحله 600. خط الرحله : جده-عدن- القاهره. جده- عدن. الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. Advertisements عدن - القاهره. الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 07:00 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 11:30 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 12:30 ظهرا. الوصول: 15:00 عصرا. الخطوط الجوية اليمنية مركز خدمة العملاء 009671250800 009671500600

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