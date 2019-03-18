اللواء 22 ميكا بتعز ينعي المقدم عبدالله مقبل

نعت قيادة اللواء 22 ميكا في تعز القائد البطل المقدم عبدالله مقبل أحد قادة سرايا اللواء 22 ميكا الذي استشهد مع مرافقة محمد منير، ظهر اليوم الإثنين، بفعل عملية اغتيال غادرة في جولة سنان وسط المدينة.

وقال بيان النعي - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "وقيادة اللواء 22 ميكا بتعز وهي تنعي القائد البطل عبدالله مقبل تؤكد أن استشهاده يمثل خسارة كبيرة للواء كونه نموذجا للبطولة والتضحية لأجل تعز.

وتابع" وكان الشهيد عبدالله مقبل مثلا للوطني الحر والشجاع الفذ المؤمن بالجمهورية والباحث عن الحقيقة والمدافع عنها".

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ودعا البيان "كافة القيادات المعنية إلى القيام بواجبهم تجاه هذه الجريمة الخطيرة وكل الجرائم الإرهابية، وتوجيه الجهات الأمنية إلى القيام بدورها على اكمل وجه والقاء القبض على القتلة وايصالهم للعدالة".

وشددت قيادة اللواء 22 ميكا على ضرورة الإسراع في مواجهة خطر الجماعات الإجرامية قبل خروج المحافطة عن السيطرة وما يمثل الانزلاق إلى هذا الوحل من تبعات على مستقبل المحافظة.

وأكدت قيادة اللواء 22 ميكا في تعز مضيها في دروب استكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية والعصابات الإجرامية وتعزيز حضور الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.