البحسني ينعي مساعد وزير الدفاع اللواء الركن عبدالقادر عبدالله العمودي

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عبدالقادر عبدالله العمودي الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث مروري بالعاصمة المصرية القاهرة .

واكد المحافظ ان السيرة العسكرية للواء العمودي حافلة بالعطاء والوطنية والتعليم وخدمة الوطن .

مؤكداً ان الوطن خسر برحيل اللواء عبدالقادر العمودي واحداً من قيادات الجيش المتمرسة والخبيرة في المجال العسكري والاكاديمي وقائداً عسكرياً له بصماته الكبيرة في المؤسسة العسكرية .

سائلاً المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ، متقدماً بالتعازي الى نجله نعيم وافراد اسرته كافة ، مبتهلاً الى الله تعالى ان يعصم قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان .

والفقيد اللواء الركن عبدالقادر عبدالله العمودي من مواليد عام 1958 بقرية محمدة بمديرية حجر محافظة حضرموت ، تخرج من الكلية العسكرية العليا في الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1982م برتبة ملازم ثاني ، خريج اكاديمية المدرعات من اوكرانيا عام 1989م ، حاصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية العليا ، من عام 2008 إلى 2009م عمل مدرساً في الكلية العسكرية ، ومن 1982م إلى 1984م انتقل للتدريس في كلية القيادة والأركان ، ثم مدرساً في كلية القيادة والأركان بصنعاء من عام 1991م إلى 2004م .

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وفي عام 2008م عين بقرار رئاسي نائباً لمدير معهد الثلايا بعدن ورقي إلى رتبة عميد .

ومن عام 2009م إلى 2012م عين بقرار رئاسي مديراً لدائرة المدرعات بوزارة الدفاع .

وفي 22 يونيو 2012م عين بقرار رئاسي أركان حرب لواء 37 مدرع بالخشعة .

وفي 10 ابريل 2013م عين بقرار رئاسي قائداً للواء 37 مدرع بالخشعة بوادي حضرموت .

في الـ 16 من مايو عام 2014م صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لعام 2014م بتعينه مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية وترقيته إلى رتبة اللواء في القوات المسلحة .