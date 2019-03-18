خاص.. اشتباكات في قلعة القاهرة بتعز وتضارب الأنباء بشأن الأسباب والأطراف

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الاثنين، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في قلعة القاهرة.

و تضاربت الأنباء بشأن الأسباب والأطراف ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر "الخليج 365"، أن الاشتباكات كانت مع مسلحين هاجموا موقع للجيش الوطني في بوابة القلعة وقطعوا الطريق.

فيما قالت مصادر أخرى، إن الاشتباكات بسبب حادثة القتل التي حدثت قبل ثلاثة أسابيع في جولة وادي القاضي ، وبسبب عدم انصاف الضحية ، قاموا بالثأر اليوم وسقط ثلاثه قتلى ..وتدور الاشتباكات حاليا على إثرها.

مصادر أخرى ذكرت، أن المواجهات جرت بين بين جماعة من شرعب ، وجماعة يقال إنها من أتباع يوسف الحياني قيادي مؤتمري، ويسكن في الدائري تحت القلعة"..

وقد يكون هدف الاشتباكات اقتحام المدينه القظيمه كما حاولوا قبل يومين