البنك الدولي: انخفاظ الواردات البشرية في اليمن إلى 18% خلال العام المنصرم

أوضح تقرير حديث صادر عن البنك الدولي على أن متوسط حجم الواردات الشهرية للأغذية في اليمن انخفض إلى 262 ألفاً و48 طناً مترياً عام 2018، بتراجع مقداره 18 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأضاف التقرير أن متوسط واردات الوقود الشهرية انخفض في عام 2018، إلى حوالى 142 ألفاً و688 طناً مترياً، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 74 بالمائة تقريباً مقارنة بمستوى ما قبل حرب ميليشيا الحوثي على الدولة.

وكان اليمن يستورد شهرياً حوالى 350 ألف طن متري من الغذاء و544 ألف طن متري من الوقود، قبل اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين أواخر 2014.

وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري كبيراً في عام 2018، جراء الانخفاض الحاد والمستمر في عائدات التصدير منذ عام 2014.

وكان الضغط على ميزان المدفوعات مرتفعاً خلال 2018، بسبب تراجع عائدات النفط، وتضاؤل التحويلات المالية، واستمرار تزايد الطلب على واردات الغذاء والوقود.