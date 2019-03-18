تعرف على أولى مهام اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على أوضاع المهرة

ناقشت اللجنة الرئاسية - المكلفة بالاطلاع على أوضاع محافظة المهرة الاقتصادية والعسكرية والأمنية - برئاسة الفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان العامة، اليوم مع المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت ووكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ومدراء عموم المديريات، ناقشت مجمل الأوضاع بالمحافظة والتحديات الأمنية والمقترحات والحلول التي تضمن بقاء المهرة آمنة مستقرة .

وفي بداية اللقاء نقل الفريق النخعي إلى قيادات السلطة المحلية تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحاً بأن مهمة اللجنة - التي تضم في عضويتها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن د. أحمد الموساي ونائب رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن حسين عمران، ووكيل جهاز الأمن السياسي اللواء شعفل حسين شعفل - الإطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع بالمحافظة خاصة في الجانب الأمني والعسكري والجلوس مع جميع الأطراف بالمحافظة سلطة ومعارضة ووجاهات إجتماعية والاستماع منهم لآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم سعياً لوضع الحلول المناسبة والخروج بنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية الحاصلة منعاً لانزلاق المحافظة في مستنقع الفوضى وليتجه الجميع يد واحدة إلى البناء والتنمية والحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار وتماسك نسيجها الاجتماعي التي تتميز بها المهرة.

موضحاً بأن لدى اللجنة صلاحيات كاملة لاتخاذ أي قرارات من شأنها أن تخدم المحافظة وتقرب وجهات النظر ، وأن هناك لجنة من الحكومة ستنزل قريباً للمهرة للاطلاع على الجوانب التنموية والخدمية .

ووفق متابعة "الخليج 365"، أشاد رئيس اللجنة الفريق النخعي بالنجاحات الملموسة التي حققتها المحافظة في الوقت الراهن وسعي المحافظ باكريت الى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية من خلال ما يتم تنفيذه من مشاريع خدمية وتنموية.

مشيراً إلى أن المهرة تحظى باهتمام خاص من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية شخصياً، مثمناً الدعم اللامحدود الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للمهرة في مختلف المجالات.

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وقال : جئنا نستمع لكل الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع دون إستثناء وهمنا أمن المهرة واستقرارها وتنميتها وبسط سيطرت الدولة على كل شبر فيها، مشدداً على ضرورة احترام النظام والقانون .

بدوره قدم محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت شرحاً موجزاً عن الأوضاع في المحافظة بشكل عام والمقترحات اللازمة والجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات وأبرز التحديات الماثلة.

وأثنى المحافظ باكريت على الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للمهرة وأبنائها والدعم المقدم من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتنمية وتطوير المحافظة.

واستمعت اللجنة الرئاسية من وكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة و مدراء عموم المديريات مجمل الإشكالات والمعوقات التي تواجه سير عملهم وخصوصا في الجانب الأمني والاختلالات الحاصلة والتي أثرت سلباً على جانب التنمية، والمقترحات بشأن تجاوزها.

وفي ختام اللقاء زف رئيس هيئة الأركان العامة - رئيس اللجنة الرئاسية الفريق عبدالله النخعي، بشرى سارة لأبناء المهرة باعتماد كتيبتين شرطة عسكرية وثالثة أمن خاص من أبناء المهرة بتوجيهات رئاسية مهمتها تأمين المنافذ والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، منوهاً بأن اللجنة ستواصل مهامها في عقد لقاءات موسعة مع بقية الأطراف للاستماع منها، كما ستقوم بزيارات لوحدات الجيش والأمن تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.