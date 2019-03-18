استشهاد إمرأة وإصابة 6 أخرين بقصف حوثي على منازل مواطنين في الحديدة

أفادت مصادر محلية عن ان ستة مواطنين اخرين جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الارهابية على منازل المواطنين في محافظة الحديدة. وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثي الانقلابية قصفت صباح اليوم بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في قرى ومناطق بمديريتي حيس والتحيتا جنوب مدينة الحديدة. واستهدف ايضا بالقصف منطقتي الجبلية وقرية القريمة في مديرية التحيتا المجاورة مخلفة خسائر مادية وبشرية. وادى القصف الى استشهاد امرأة وإصابة 6 مدنيين بينهم طفلان في مدينة حيس اضافة الى تدمير 3 منازل بمنطقة المغاري غرب المديرية . وكانت المليشيا خلال الايام الماضية قد عززت من تواجدها بآليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية ومنصات صواريخ في منطقة السويق بمحافظة الحديدة.

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