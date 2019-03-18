التحالف العربي: مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية في عمران وصعدة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن محافظتي عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية.
وبين المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر.
وكان تحالف دعم الشرعية ذكر أن المليشيا الحوثية استهدفت فريق لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة مجددًا.
وأكد ناطق التحالف، المالكي، استمرار خروقات المليشيا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، 18/آذار/2019، أن إجمالي الخروقات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية 7921 خرقًا منذ توقيع الاتفاق.
ولفت إلى أن المليشيا تعرقل دخول سفن المساعدات الغذائية إلى ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن هناك سفينة تحمل القمح ما زالت في انتظار دخول ميناء الصليف منذ 22 يوما.
وقال المالكي إن الميشيا الحوثي تنفذ عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في حجة.
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