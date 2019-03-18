مليشيا الحوثي تعدم سائق مركبة في البيضاء

قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي قامت باعدام سائق مركبة خاصة بعد رفضه دفع مبالغ مالية تحت ذريعة "إتاوات"، لمسلحي المليشيات.

وذكرت المصادر إن نقطة ثاه التابعة للحوثيين والواقعة في قرية موقسة -بيت مجرب- بمديرية العرش، أعدمت المواطن خالد مختار، سائق أحد الدينات المحملة بمادة الديزل، بدم بادر بعد رفضه دفع مبالغ مالية كبيرة، للمليشيات، ووعدها بأنه سيقوم بدفعها عندما يفرغ حمولته".

وأضافت المصادر أن السائق المغدور به، رد على طلب المليشيات بأنه ليس لديه المال، وأنه سيفرغ الحمولة ويستلم ثمنها من المزارعين وسيعطيهم ما يسمونه بحق النقطة، وهي إتاوات غير قانونية، إلا أن المسلح الحوثي فتح سلاحه الكلاشنكوف باتجاه السائق وأطلق على رأسه رصاصتين وغادر الحياة على الفور.

وكانت مليشيا الحوثي الارهابية قد اعدمت العشرات من المواطنين بمحافظة البيضاء بدم بارد بدون أي أسباب إلا إشباع الرغبة بالقتل والانتقام من المحافظة وأبنائها الذين لقنوها دروساً صعبة، وفقدت العشرات من عناصرها وقياداتها بالمحافظة.