تحالف دعم الشرعية: المليشيا خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 7921 مرة منذ توقيعه

قال تحالف دعم الشرعية إن المليشيا الحوثية استهدفت فريق لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة مجددًا.
وأكد ناطق التحالف، العقيد تركي المالكي، استمرار خروقات المليشيا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، 18/آذار/2019، أن إجمالي الخروقات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية 7921 خرقًا منذ توقيع الاتفاق.
ولفت إلى أن المليشيا تعرقل دخول سفن المساعدات الغذائية إلى ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن هناك سفينة تحمل القمح ما زالت في انتظار دخول ميناء الصليف منذ 22 يوما.
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