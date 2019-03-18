سفارتنا في لاهاي تدعو المواطنين الموجودين بهولندا إلى توخي الحذر بعد هجوم أوتريخت

دعت سفارة اليمن في لاهاي المواطنين المتواجدين في هولندا إلى توخي الحذر وتقليل التنقل وعدم الاقتراب من منطقة إطلاق النار في مدينة أوتريخت وما حولها.

وحثت السفارة المواطنين اليمنيين في هولندا على اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية في هولندا.

وأكدت أنه يتم التواصل مع المواطنين هناك وأن جميعهم بخير، ودعت إلى الاتصال على الرقم التالي في حال وجود أي طارئ: 0703653936.

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وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار "قد يكون إرهابيا" في حي سكني بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح الاثنين.

وقالت الشرطة إن "دافع إرهابية" قد تكون وراء الحادث، فيما طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأكدت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.