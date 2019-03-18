إصابة رجل مسن بانفجار لغم زرعته المليشيا في مريس بالضالع

أصيب رجل مسن 60 عاما بانفجار لغم رزعته المليشيا الحوثية في منطقة مريس بمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية أن المواطن عبدالواحد الصيادي (60 عاماً)، أصيب بانفجار اللغم، اثناء ما كان يعمل في مزرعته منطقة “نجد القرين”.
وذكرت المصادر أن الاصابة تسببت في بتر ساق المواطن، بعد أن تم نقله الى احد مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج.
وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، تسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
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