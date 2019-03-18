وكيل المهرة يحضر الحفل التكريمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والطفل

حَضر وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم بمعية مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الاستاذ عوض مبارك سعد الحفل التكريمي الذي أقامته مبادرة " فينا خير " بمستشفى الغيضة المركزي بمناسبة العالمي للمرأة والطفل.

وفي الحفل، قال المهندس سالم محمد العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية أن مبادرة " فينا خير" أتت بتكليف ودعم سخي من محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت لمساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناة المواطنين.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أضاف الوكيل العبودي أن فكرة المبادرة جاءات بعد أختيار كوكبة الشباب والشابات في إيطار المحافظة لكي يسهل التواصل مع المواطنين المحتاجين ورفع معاناتهم ومشاكلهم الى محافظ المهرة لتقديم لهم الدعم اللأزم ومساعدتهم ، مشيراً أن محافظ المهرة يُعطي للإعمال الإنسانية جُل أهتمامه للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشاد الوكيل الفني بالجهود التي تبذلها مبادرة " فينا خير " في الجانب الإنساني وتكريم العاملات في قسم الأمومة والطفولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والطفل وذلك تقديراً لجهودهن المبذولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل ومساعدة المرضى من خلال تقديم لهم الأدوية الضرورية للتخفيف عنهم تكاليف العلاج.

وأكد الوكيل العبودي أن محافظ المهرة الشيخ راحج سعيد يولي أهتمام خاص بالقطاع الصحي بالمحافظة ضمن سعيـه في تطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمواطنين ، لأفتاً أن السلطة المحلية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تقف أمام هذه القطاع الهام.

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وبدورها، أشارت الأستاذة يسرى خوار رئيسة مبادرة " فينا خير " أن تكريم العاملات في القطاع الصحي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والطفل شمل كافة مديريات محافظة المهرة ، موضحه أن أعمال وأنشطة المبادرة ليس مقتصره على مديرية الغيضة أنماء تستهدف جميع مديريات المحافظة.

وأكدت رئيسة مبادرة "فينا خير" الأستاذة يسرى خوار أن محافظ المهرة الشيخ راحج سعيد باكريت سيتفكل بكافة مطالب وإحتياجات قسم الأمومة والطفولة ضمن أهتمامه بالجانب الإنساني والصحي ، فيما تتكفل المبادرة في مساعدة الحالات الحرجة وتقديم كافة سبل الدعم الدوائي والعلاجي لها.

ومن جانبه، أعرب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد عن شكره لمبادرة فينا خير على ما تقدمه من دعم ومبارات أنسانية للمرضى ، مبدياً أستعداد مكتب الصحة في تسهيل مهام المبادرة فيما يخدم صحة المواطن.

وفي الحفل، كرّمت مبادرة " فينا خير " عاملات القطاع الصحي من طبيبات وممرضات وقابلات من قبل وكيل المهرة للشؤون الفنية ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة تقديراً لجهودهن المبذوله في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

حضر حفل التكريم، مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان والأستاذ محسن بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي وعدداً الكوادر الصحية والإدارية والفنية بالمستشفى.