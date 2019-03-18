شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصرع مساعد وزير الدفاع اليمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقي اللواء عبد القادر العمودي مساعد وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية، مصرعه اليوم (الاثنين)، في حادث سير بأحد شوارع العاصمة المصرية، حسب ما أكد مسؤول أمني.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن العمودي «دهسته شاحنة صغيرة»، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وأضاف بإنه «تم التحفظ على السائق والسيارة وتم استدعاء ابن المتوفى لسماع أقواله».
وكان العمودي يقوم بزيارة إلى مصر برفقة ابنته التي تخضع للعلاج في القاهرة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.
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