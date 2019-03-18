شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم كبير على منزل وكيل محافظة تعز عارف جامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مسلحون هجوماً بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزل وكيل محافظة تعز الشيخ /عارف جامل بتعز كما شن امسلحون اخرون هجوماً على منزل عضو قيادة فرع المؤتمر يوسف الحياني

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