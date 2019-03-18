شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : لن تصدق ما عثرت عليه المقاومة في الحديدة اليوم شاهد ثلاث صور واضحة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني التخلص من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية بكميات مهولة في مناطق حيوية وسكنية على امتداد مناطق الساحل الغربي لليمن قبل دحرها منها.

وتمكنت الفرق الهندسية صباح الاحد في منطقة غليفقة الساحلية جنوب الحديدة من تفجير كميات من الصواريخ التي حولتها المليشيات الحوثية إلى ألغام.

وكانت وحدات الهندسة في قوات العمالقة فككت ونزعت خلال الفترة الماضية الكثير من تلك الصواريخ من ميناء الحيمة وكافة المصائد السمكية الممتدة على طول الشريط الساحلي من الخوخة جنوبا إلى مدينة الحديدة شمالا، وكذلك من الطرقات والمناطق والأحياء السكنية المحررة.

وتعد عملية التفجير للألغام والمتفجرات هي الثانية خلال 24 ساعة والخامسة في أقل من شهر.

Advertisements

وقامت قوات ألوية العمالقة و اللواء 20 بتأمين وادي المقصب وجبل المتيهية في منطقة البرح غرب تعز بعد تحريره من سيطرة مليشيات الحوثي يوم أمس .

وأفادت مصادر عسكرية أن القوات تقوم بتأمين الوادي والجبال المحيطة به وستقوم بتطهيره من الألغام من مخلفات مليشيا الحوثي ، بعد ان تمكنت خلالها من قتل 25 حوثياً بينهم ثلاثة قيادات وإصابة عشرات آخرين .