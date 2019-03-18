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آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم الاثنين 18 مارس

الدولار

 شراء 583

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بيع 586

السعودي

 شراء 154

بيع 155

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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