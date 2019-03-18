قوات الشرعية تصد هجوما للمليشيا في المصلوب بالجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الإثنين، 18/آذار/2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على مواقع قوات الشرعية في منطقة الغرفة التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد معارك استمرت لساعات.
وأضافت أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم والتي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكانت التحالف قصف، ليلة أمس، مواقع وتجمعات حوثية في المديرية ذاتها.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والمتمردين.
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