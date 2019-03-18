تدشين عيادات استشارية بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى بالمكلا

دشنت منظمة حضرموت الصحية، العيادات الاستشارية المجانية لأمراض الكلى بمستوصف الحياة الخيري وتستمر يومي الأحد والأثنين بمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة للفترتين الصباحية والمسائية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلى 14 مارس 2019 .

وباشرت العيادات عملها من خلال معاينة الحالات المرضية وتقييم عوامل الخطورة للإصابة بأمراض الكلى والفشل الكلوي وعمل الفحوصات المجانية المتعلقة باضطراب وظائف الكلى مع توزيع المطويات التثقيفية والتوعوية وتقديم النصائح اللازمة للمحافظة على سلامة الكلى وكيف يتم الكشف عن الإصابة بالمرض.

يأتي هذا النشاط مبادرة من منظمة حضرموت الصحية للتوعية بمخاطر الإصابة بأمراض الكلى، والاكتشاف المبكر لعوامل الإصابة بمرض الفشل الكلوي وتعزيزاً لدور الصحة الوقائية في التقليل من الإصابة بمضاعفات المرض والتخفيف من آثاره على الفرد والمجتمع.

يذكر أن مشكلة أمراض الكلى والوقاية من الفشل الكلوي تأتي ضمن اهتمامات منظمة حضرموت الصحية كأحد محدداتها في الخطة الخمسية المقبلة والتي ستستهدف التثقيف على مستوى المريض والكادر الطبي والتدريب مع تعزيز البحث العلمي عن أسباب المشكلة.