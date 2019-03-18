وقفة احتجاجية بالمكلا للمطالبة بمحاكمة قاتلي الطفلة طيف الرفاعي

نظم عدد من المواطنين صباح اليوم الأثنين، بمدينة المكلا بحضرموت وقفة إحتجاجية للمطالبة بمحاكمة قتلة الطفلة طيف الرفاعي.

ودعا المحتجون في الوقفة إلى ضرورة القصاص من الجناة بأسرع وقت ممكن تنفيذا للعدالة وإكراما للطفلة القتيلة ظلما.

هذا ونفذت الوقفة أمام مقر المحكمة بالمكلا، تنديدا بالمطلب الشريف الذي لا يتعارص مع قانون الإنسانية.

وكانت الطفلة طيف قد قتلت بمديرية جردان بشبوة قبل سنوات، على يد أقارب لها.

وألقت الأجهزة الأمنية في شبوة القبض على بعض المتهمين، في حين لم تبصر العدالة النور حتى يومنا هذا.