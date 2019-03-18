'اليمن العربي' يعزي في وفاة اللواء 'عبدالقادر العمودي'

تتقدم أسرة وموقع 'الخليج 365' بأصدق عبارات العزاء والمؤاساة لكل أسرة وذوي المغفور له بإذن الله اللواء عبدالقادر العمودي، مساعد وزرير الدفاع، الذي وافاه الأجل صباح اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة إثر حادث مروري.
ويبتهل 'الخليج 365' المولى عز وجل أن يلهم أهل وذوي الفقيد الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، الذي برحيله تخسر بلادنا أحد أبرز رجالها المخلصين.. سائلا الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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