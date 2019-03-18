عاجل| وفاة اللواء 'عبدالقادر العمودي' في حادث مروري بالقاهرة

أفادت مصادر 'لليمن العربي' من العاصمة المصرية القاهرة وفاة اللواء عبدالقادر العمودي مساعد وزير الدفاع، إثر حادث مروري هناك.
هذا وقد توفي اللواء العمودي صباح اليوم الإثنين، في حادث مروري تعرض له اثناء عبور احدى الطرقات بالعاصمة المصرية القاهرة.
ولم تذكر مصادرنا تفاصيل أكثر عن الحادثة، لتفاصيل أكثر إبقوا معنا أعزاءنا.
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