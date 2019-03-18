نائب رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في الجهاز المركزي للرقابة

اطلع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم على سير العمل في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن.

والتقى خلال الزيارة بوكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القائم باعمال رئيس الجهاز الدكتور فهمي محمد الذي اطلعه على نشاط الجهاز الرقابي على الاداء الحكومي.

واكد الخنبشي حرص الحكومة على ان يأخذ الجهاز المركزي دوره في الرقابة والمحاسبة باعتبار ان ذلك احد اشكال الدولة المنشودة وان غياب الرقابة والمحاسبة هو غياب للدولة وان قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية قضايا لا يجب السكوت عنها ويجب محاربتها من قبل كل اجهزة الدولة التشريعية والقضائية والقانونية مرورا بدور الجهاز الرقابي والمحاسبي.

وأوضح وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان الجهاز في طور التأسيس بعدن نتيجة للأوضاع التي خلفتها ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية وأدت الى اختلال النظام الاداري في عموم المحافظات.