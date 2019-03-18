الميليشيات تصنع ألغاماً على شكل حجر طوب

فجرت الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة المشتركة، في منطقة غليفقة الآلاف من الألغام التي قامت بنزعها بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في شارع الخمسين والمطاحن وأطراف سبعة يوليو وكيلو 7 إمتداداً لقوس النصر.

ويظهر من بين المتفجرات والمفخخات، ألغاماً على شكل حجر طوب الذي يستخدم لبناء المنازل، وهي الغام تم صناعتها محلياً زراعتها نم قبل الحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة .

وتعد هذه الكمية هي الرابعة من نوعها التي يجري التخلص منها خلال أقل من شهر.

وقالت مصادر في وحدة الهندسة التابعة للقوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي حولت مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل حتى منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية.

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حيث نزعت وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف لغم بأحجام مختلفة من داخل مطاحن البحر الأحمر فقط.

وأضافت المصادر أنه تم نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة من منازل المواطنين والحاويات التي فخختها ميليشيات الحوثي، ووضعتها حواجز على طول الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة.

وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيات الحوثية كابوساً يؤرق أبناء الساحل الغربي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.