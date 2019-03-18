الأجهزة الأمنية تقبض على عصابة تمارس التسول بالعاصمة عدن

تمكنت قوات الحزام الأمني،في قطاع الشيخ عثمان من ضبط عصابة تستخدم الأطفال للتسول في العديد من شوارع المدينة .

وبحسب مصدر محلي فان القوة داهمت فندق حضرموت في منطقة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، وألقت القبض على أفراد العصابة حتى تبين أنهم نازحين من المحافظات الشمالية يتم استخدامهم في امتهان التسول بشكل منظم .

وأوضح المصدر أن القوة قامت بالقبض على ثلاثة وعشرين شخص من أفراد العصابة، بالإضافة لحجز الأطفال وذلك استكمالا للتحقيقات وجمع المعلومات وتسليمهم للجهات المسؤولة وذات العلاقة .

وأفاد بأنه ووفقا لتوجيهات ومتابعة قيادة الحزام الامني في محافظة عدن ، قامت قوات الطوارى والتحريات بجمع المعلومات اللازمة وتتبع مواقع العصابة تواجدها حيث تمكن الفريق المكلف من تحديد المكان .