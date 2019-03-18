إقرار جرعة في أسعار المحروقات بحضرموت

أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت، عن زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية ابتداءًا من اليوم الإثنين .
وعن سبب هذه الزيادة، أكدت الشركة أنها جاءت نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
وجاءت الزيادة طبقا للوثيقة التي حصل عليها "المشهد العربي" على النحو التالي:
البترول 300 ريال بدلا من 270 ريال للتر الواحد.
الديزل 300 ريال بدلا من 260 ريال للتر الواحد.
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