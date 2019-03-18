ذكرت مصادر صحية أن وباء الكلوليرا قتل 15 فرد من أبناء قرية عصام بمديرية السلفية التابعة لمحافظة ريمة خلال أيام قلائل وان أكثر من عشرين فرد مهددون بالموت ، كون المنطقة تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية والاسعافات الاولية ولا يوجد فيها حتى طريق للسيارات لإسعاف المرضى .
وأضافت المصادر أن وباء الكوليرا أيضا قتل 6 من أبناء عزلة يامن بمديرية كسمة وأصابة أكثر 120 فردا منهم 3 صحيين يعملون في مجال مكافحة الكوليرا مع (فريق استجابة ).
ومن جهة أخرى ظهر مرض غريب في مديرية كسمة يسبب طفح جلدي وحكة في الجلد والمرض خطير وسريع العدوى لاسيما في أوساط الطلاب وصغار السن .
كانت هذه تفاصيل خبر الكوليرا وأمراض غريبة تودي بحياة 21 وتصيب 120 آخرين في ريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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