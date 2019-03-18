الكوليرا وأمراض غريبة تودي بحياة 21 وتصيب 120 آخرين في ريمة

ذكرت مصادر صحية أن وباء الكلوليرا قتل 15 فرد من أبناء قرية عصام بمديرية السلفية التابعة لمحافظة ريمة خلال أيام قلائل وان أكثر من عشرين فرد مهددون بالموت ، كون المنطقة تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية والاسعافات الاولية ولا يوجد فيها حتى طريق للسيارات لإسعاف المرضى .

وأضافت المصادر أن وباء الكوليرا أيضا قتل 6 من أبناء عزلة يامن بمديرية كسمة وأصابة أكثر 120 فردا منهم 3 صحيين يعملون في مجال مكافحة الكوليرا مع (فريق استجابة ).

ومن جهة أخرى ظهر مرض غريب في مديرية كسمة يسبب طفح جلدي وحكة في الجلد والمرض خطير وسريع العدوى لاسيما في أوساط الطلاب وصغار السن .