شكرا لقرائتكم خبر عن هام ..هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي وكل قيادات المجلس الانتقالي يتعرضون لأقوى ضربة ويتلقون هذا الخبر الصاعق والامارات عاجزة عن فعل اي شيء لانقاذهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط الاعلامي الموالي للمجلس الانتقالي ياسر اليافعي عن استدعاء الاجهزة الامنية السعودية لأكثر من ناشط موالي للمجلس للتحقيق معهم على خلفية تلقيها بلاغات عن ممارسة هؤلاء لنشاط سياسي محظور داخل المملكة. وقال اليافعي عبر صفحته بالفيس بوك" بأن ناشطي الانتقالي تحولوا الى ملاحقين في العزب من قبل الاجهزة الامنية السعودية. Advertisements وهاجم اليافعي السعودية واصفا ادارتها للحرب بأنها "كارثية"، لافتا بأن التهم التي يواجه بها نشطاء الانتقالي تأتي من اللجنة الخاصة السعودية. مقترحا على السعودية استقطاب أذرع إعلامية جنوبية للعمل لصالحها أسوة بسلطنة عمان. وتصنف المملكة العربية السعودية المجلس الانتقالي في جنوب اليمن بأنه كيان معادي يعمل ضد مصالحها في اليمن و يواجه رموزه اتهامات بعلاقات سابقة ولاحقة بالحوثيين وإيران..

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