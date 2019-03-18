شاهد. . كيف أصبح الفنان اليمني 'كشكوش' مسلحا حوثيا؟

ظهر الممثل الكوميدي اليمني المدعو سليمان داود و الملقب ” كشكوش ” في مقطع فيديو اثار استغراب جماهيره على وسائل الإعلام.

وتحدث كشكوش في الفيديو كأحد رجال التعبئة الحربية التابعة لمليشيات الحوثي الارهابية في مدينة الحديدة يلقي كلمات تحريضية على مزيد من القتل داخل مدينة الحديدة.

وحسب مصادر اعلامية فإن الجماعة الارهابية منحت الممثل سليمان داوود رتبة عسكرية كمكافأة لعمله الجديد مع الجماعة في التعبئة الحربية والتحريض على القتال.

وألقى ” كشكوش ” كلمات تحدي واضحة لنجل شقيق الرئيس اليمني السابق طارق محمد عبدالله صالح وقواته في الساحل الغربي.

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كما التقى ” كشكوش ” مسلحيين حوثيين قال انهم في جولة يمن موبايل أقرب نقطة لمواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة.

هذا وظهرت شخصيات إعلامية شهيرة في وقت سابق على قنوات يمنية رسمية قبل أن تتحول إلى شخصيات عسكرية مع الحوثيين خصوصا في مجال الإعلام الحربي والتعبئة للقتال.

ووفق مصادر مطلعة ” فإن كثير من تلك الشخصيات لجأت للعمل مع الحوثيين لاستمرار صرف مرتباتهم من المليشيات فيما يقتنع الكثير بأن تلك الشخصيات كانت موالية للحوثيين منذ سنوات وكانت تبطن الولاء للدولة والجمهورية.