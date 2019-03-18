البحسني يكرّم 350 من المبرّزات في الأنشطة اللاصفية في حفل بهيج بالمكلا

حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الحفل الخطابي والفني والتكريمي الذي أقامه المكتب للبراعم والزهرات والتلميذات والطالبات والمعلمات المتفوقات في المسابقات اللاصفية الختامية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م .

وفي الحفل أعرب المحافظ عن سعادته بتكريم المبرّزات من الزهرات والبراعم والتلميذات والطالبات والمعلمات الحائزات على المراكز الثلاثة الأولى في الأنشطة اللاصفية ، معرباً عن ارتياحه لما أظهرنه من مواهب وفقرات متنوعة في مختلف الأعمار والمراحل عكست ما يتمتعن به من امكانيات وإبداع .

وأكد المحافظ أن قطاع التربية والتعليم حظي باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي أنصبّ جهدها على إحداث نقلة نوعية للبنية التحتية لقطاع التربية من خلال بناء المنشآت التعليمية الجديدة وإعادة التأهيل وتشييد صفوف اضافية ورفد المدارس بمعامل الحاسوب والمختبرات الحديثة .

مؤكداً أن ذلك العطاء والاهتمام والانجازات يجب أن يكون لها مردود ايجابي في النهوض بمستوى التحصيل العلمي وعلى المدرسة خلق بيئة جاذبة للطلاب وتطبيق مفاهيم الترغيب والتشويق والاهتمام بالأنشطة اللاصفية التي تسهم في بت روح العمل الجماعي والمحبة وتسهم في صقل مواهب وابداعات الطلاب وتكوين شخصيتهم وصقلها وترسيخ قواعد التنافس الشريف .

ودعا المحافظ المعلمين الى الاقتراب أكثر من الطلاب وتلمّس احوالهم وصعوباتهم والمساهمة في حل مشكلاتهم وترغيبهم في الدراسة وعلى الأسرة متابعة التحصيل العلمي لأبنائها ، مشدّداً على أهمية الحفاظ على ما تحقق من منشآت وغرس في الطلاب قيم حب الوطن والانضباط .