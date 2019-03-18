شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يقلد الرئيس السابق صالح ويعلنها صريحة ومدوية لــعبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم ..السعودية الشقيقة الكبرى شاء من شاء وابى من ابى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف القيادي في الحركة الحوثية مهدي المشاط السعودية بالشقيقة الكبرى - كما كان يفعل الرئيس السابق علي عبد الله صالح -.

وقال المشاط في تغريدته على تويتر ..طال الزمن او بعد نحن جيران ، والشرعية كما باعت وطنها سوف تبيع السعودية بابخس الاثما

ودعا الى التصالح مع السعودية واصفا الشرعية بانها دون مبدأ وقال " هؤلاء فقط يوجهون بوصلتهم لمن يدفع ولا مبداء لهم ولا اخلاق ..دينهم وربهم المال فقط ..