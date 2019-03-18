"البحسني" يؤكد أهمية غرس مفاهيم حب الوطن والانضباط

حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الحفل الخطابي والفني والتكريمي الذي أقامه المكتب للبراعم والزهرات والتلميذات والطالبات والمعلمات المتفوقات في المسابقات اللاصفية الختامية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م .

وفي الحفل أعرب المحافظ عن سعادته بتكريم المبرّزات من الزهرات والبراعم والتلميذات والطالبات والمعلمات الحائزات على المراكز الثلاثة الأولى في الأنشطة اللاصفية ، معرباً عن ارتياحه لما أظهرنه من مواهب وفقرات متنوعة في مختلف الأعمار والمراحل عكست ما يتمتعن به من امكانيات وإبداع .

وأكد المحافظ أن قطاع التربية والتعليم حظي باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي أنصبّ جهدها على إحداث نقلة نوعية للبنية التحتية لقطاع التربية من خلال بناء المنشآت التعليمية الجديدة وإعادة التأهيل وتشييد صفوف اضافية ورفد المدارس بمعامل الحاسوب والمختبرات الحديثة .

مؤكداً أن ذلك العطاء والاهتمام والانجازات يجب أن يكون لها مردود ايجابي في النهوض بمستوى التحصيل العلمي وعلى المدرسة خلق بيئة جاذبة للطلاب وتطبيق مفاهيم الترغيب والتشويق والاهتمام بالأنشطة اللاصفية التي تسهم في بت روح العمل الجماعي والمحبة وتسهم في صقل مواهب وابداعات الطلاب وتكوين شخصيتهم وصقلها وترسيخ قواعد التنافس الشريف .

ودعا المحافظ المعلمين الى الاقتراب أكثر من الطلاب وتلمّس احوالهم وصعوباتهم والمساهمة في حل مشكلاتهم وترغيبهم في الدراسة وعلى الأسرة متابعة التحصيل العلمي لأبنائها ، مشدّداً على أهمية الحفاظ على ما تحقق من منشآت وغرس في الطلاب قيم حب الوطن والانضباط والحفاظ على الممتلكات العامة ، وتحصين الأطفال والطلاب ومحاربة الأفكار الهدّامة من خلال العودة الى تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق الحضارمة عبر التاريخ .

وقال المحافظ إن حضرموت مقبلة قريباً على مناسبات دينية ووطنية وعلى منتسبي قطاع التربية والتعليم والطلاب المشاركة الفاعلة في جميع هذه المناسبات .

من جانبه شكر وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون الدعم والرعاية وأوجه المساندة وتدخّلات المحافظ البحسني للقطاع التربوي والتي كانت العنوان البارز في لوحة العطاء والإنجاز ، مشيراً الى جملة المنجزات التي تحققت في هذا القطاع المهم والتي أثمرت استقرار العملية التعليمية وافتتاح ووضع حجر الأساس لمنشآت تعليمية جديدة وإعادة تأهيل البعض منها وتزويد بعضها الآخر بصفوف إضافية وتحسين البيئة المدرسية وتزويد المدارس بالمختبرات العلمية وقاعات الحاسوب .

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وأشار الى تنفيذ المكتب لخططه وبرامجه وأنشطته واستنهاج المقررات الدراسية مع نهاية العام الدراسي ، وتنفيذ برامج ونزولات للمديريات لتقويم أداء الكوادر التربوية وفق استمارة علمية ومنجية مما يؤسس لقاعدة بيانات متكاملة لجميع الكوادر التربوية وإقامة دورات تأهيلية للمعلمين المتعاقدين ، والتأهب صوب تنفيذ اختبارات النقل النهائية في ظل أجواء ايجابية وبعيداً عن ظاهرة الغش .

موضحاً أن المكتب حرص هذا العام على توسيع دائرة المكرّمين من خلال تكريم الثلاثة الحائزين على المراكز الأولى في كل مسابقة لتعميم الفائدة وخلق حالة من التميز والتشجيع المعنوي .

مبيناً تكريم 350 تلميذة وطالبة ومعلمة وبراهم وزهرات رياض الأطفال في هذا الحفل حصدن المراكز الأولى في 33 نشاطاً مدرسياً تنافسن فيه 2300 مشاركة من مختلف رياض ومدارس وثانويات ساحل حضرموت .

وشهد الحفل تقديم فقرات متنوّعة لإبداعات التلميذات والطالبات والزهرات والبراعم في حفظ القرآن الكريم والخاطرة الشعرية والإلقاء ولوحة معبّرة وجميلة للزهرات والبراعم عكست نبل العادات وعمق تاريخ حضرموت والولاء لها ولمحافظها وقائد نُخبتها اللواء الركن فرج سالمين البحسني سعياً نحو تحقيق الغايات الكبرى والحفاظ على كل شبر من أراضيها الطاهرة .

وفي ختام الحفل كرّم المحافظ ومعه وكيل وزارة التربية مدير تربية ساحل حضرموت البراعم والزهرات والتلميذات والطالبات والمعلمات الحاصلات على المراكز الثلاثة الأولى في مختلف المسابقات اللاصفية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي .

حضر الحفل مديرو المديريات والمكاتب التنفيذية وقيادات العمل التربوي بالمحافظة والمديريات وأولياء أمور الطالبات المبرّزات والمكرّمات .