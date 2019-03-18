هاني بن بريك يوجه تحذير صريح ومباشر لحزب الإصلاح

وجه نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، الشيخ، هاني بن بريك، تحذير مباشر وصريح لعناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والذين وصفهم بـ(المرتزقة) .

وأتهم هاني بن بريك في تغريدة له بتويتر، حزب الإصلاح بالوقوف وراء الفوضى التي شهدتها عدن مؤخراً بقوله، "حزب الإصلاح الإرهابي تجاوز كثيرا في عدن وحرك مرتزقته لإثارة الفوضى وقطع الطرقات والإضرار بالشعب ومصالحه" .

واضاف "نحذر بأن قوات المقاومة الجنوبية لن تقف متفرجة وستقوم بواجبها في حماية مصالح الشعب وكف العابثين الذين يثيرون الفوضى بإغلاق الشوارع ويرفعون شعارات معادية للتحالف العربي" .

ويتهم حزب الإصلاح بمحاولة إستغلال مقتل الجندي رأفت دمبع لإثارة الفوضى والمشكلات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا قطع الطرقات بما فيها الشارع الرئيسي بمديرية المعلا .