الميليشيات تجبر المستشفيات الخاصة على علاج جرحاها مجاناً

أجبرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المستشفيات وكافة المنشآت الصحية الخاصة في مناطق سيطرتها على علاج جرحاها مجاناً .
وكشفت مصادر طبية، عن توجيهات صادرة عن قيادة الميليشيات الإنقلابية بتنفيذ ذلك حتى لا تتعرض تلك المنشآت للإغلاق وسحب الترخيص .
وذكرت المصادر، ان الميليشيات أجبرت تلك المنشآت على معالجة أفراد أُسر قتلاها مجانًا .. مشيرة إلى أن تسعى من خلال هذه التوجيهات إلى تحسين صورتها أمام المواطنين .
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات اجبرت تلك المنشآت على إجراء المعاينة بشكل مجاني، وتخفيض 30% من رسوم الخدمات الصحية الأخرى، لمدة أسبوع، مهددة كل من لا يستجيب بالإغلاق.
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