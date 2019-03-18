الميليشيات تجبر المستشفيات الخاصة على علاج جرحاها مجاناً

أجبرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المستشفيات وكافة المنشآت الصحية الخاصة في مناطق سيطرتها على علاج جرحاها مجاناً .

وكشفت مصادر طبية، عن توجيهات صادرة عن قيادة الميليشيات الإنقلابية بتنفيذ ذلك حتى لا تتعرض تلك المنشآت للإغلاق وسحب الترخيص .

وذكرت المصادر، ان الميليشيات أجبرت تلك المنشآت على معالجة أفراد أُسر قتلاها مجانًا .. مشيرة إلى أن تسعى من خلال هذه التوجيهات إلى تحسين صورتها أمام المواطنين .

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات اجبرت تلك المنشآت على إجراء المعاينة بشكل مجاني، وتخفيض 30% من رسوم الخدمات الصحية الأخرى، لمدة أسبوع، مهددة كل من لا يستجيب بالإغلاق.