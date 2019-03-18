حملة تفتيش تسفر عن ضبط 4 مخالفات لقانون المناجم والمحاجر في حضرموت

أسفرت حملة تفتيش قام بها فريق الرصد والمتابعة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، أمس الأحد، عن ضبط المخالفين دون مسوغ قانوني بوادي فوه في مديرية المكلا.

وجاءت الحملة التي جرت بمشاركة المدير العام المهندس صلاح أحمد بابحير، انطلاقاً من قرار محافظ المحافظة رقم 280 لسنة 2018 بشأن تحديد الحدود للأراضي الزراعية والأملاك والمسايل والوديان.

وجرى خلال الحملة ضبط عدد أربعة من المخالفين المحليين من قبل الأمن والشرطة وفريق الرصد والمتابعة والتفتيش بالهيئة تنفيذاً لقرار المحافظ من اجل الحفاظ على المال العام من العبث والاهدار.

وتأتي الحملة في إطار مقاومة أعمال استخراج الركام الودياني الذي ينتج عنه تجريف الأراضي الزراعية ومحو معالمها، وكذلك تصحيح أوضاع المخالفين والحفاظ على المال العام إضافة إلى التفاعل مع الشكاوي المقدمة من أصحاب الأراضي الزراعية والمواطنين.

وألزمت الحملة المخالفين بالتوقيف والتقيد بالقوانين والتشريعات النافذة حسب قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتنفيذ العقوبات والغرامات عبر الأمن والشرطة.