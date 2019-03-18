اعلان أسماء القيادة المحلية والتنفيذية للمجلس الانتقالي في غيل بن يمين

شهدت مديرية غيل بن يمين في محافظة حضرموت، السبت الماضي، اشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور عضو هيئة رئاسة المجلس، عقيل محمد العطاس، ورئيس القيادة المحلية للمجلس بحضرموت، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر .

وفي حفل الإشهار أشار العطاس إلى ان المجلس الانتقالي الجنوبي بداء يخطوا خطواته على الأرض ويمارس عملة السياسي بشكل مباشر من خلال قياداته المحلية .. مثمناً دعم دول التحالف على مقدمتهم المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربي على تقديمهم الدعم السخي للجنوب وحضرموت .

فيما أكد أبوبكر التفاف ابناء مديرية غيل بن يمين حول المجلس الانتقالي يحمل مضامين عميقة تؤكد وفاء ابناء المديرية لارواح الشهداء الذين حملوا راية الحرية والاستقلال من اجل صنع حياة افضل يملوها الكرامة

عقب ذلك جرى إعلان أسماء القيادة المحلية للمجلس في المديرية والتي تشكلت على النحو التالي :

1- احمد سالم الجوهي

2- حسن سالم العجيلي

3- احمد علي العمودي

4- مبارك صالح مبارك باعباد

5- مبارك سالمين بن ثابت

6- شيخ سعيد علي باسيود

7- سعيد سالم بلمعلم

8- سالم صالح مول الدويله

9- صالح عبدالله العمودي

10- سالم احمد باسيود

11- محمد سعيد عبيدان

12- عبدالله سعيد باعباد (ابوعزام )

13- احمد عبود المعاري

14 - صالح سعدالله يسر

15- سعيد عوض المعاري

16- هاشم عبدربه مول الدويله

17- حسن محمد الجوهي

18- عبود عمر عبود بن حسينون

19- عبدالله علي الجوهي

20- سعيد صالح كرامه القرزي

21-سعيد احمد باوزير

22-مطيع علي سالم الهجري

23- مبارك عوض بن توفيق

24- عبدالله سعيد بربيعه

25- سالم عبدالله باحميد

26- عبدالله عبود سعيد القرزي

27-محمد عبدالله باوكيع

28- ناصر عبدالله الحمدي

29- احمد عبدالله باحويج

30- صالح كرامه جمعان عبدالشيخ

31- سعيد احمد باجوه

Advertisements

32- سالم عوض حسن القرزي

33- سالم محمد المعاري

34- احمد علي عوض بن ضمن

35- عوض صالح العمودي

36- مبروك احمد مبروك العليي

37- سعيد احمد الجوهي

38- عزيز صالح عبيد مول الدويله

39- عبدالله محمد باوزير

40- فادي صالح باعباد

41- عبدالله شيخ مديحج

42- مطيع محمد ثابت السعدي

43- محمد سالم المعاري

44- محمد احمد مبارك السعيدي

45- احمد سالمين العصرتي

46- علي محمد السقاف

47- احمد سالم عباد

48 صالح ابوبكر باعباد

49نعائم صالح سعدالله يسر

50-علي سالم عبدالله الجوهي

51علي سالم عمر الجوهي

كما جرى إعلان تشكيل الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمديرية غيل بن يمين وفقاً للتالي :

1- احمد سالم الجوهي. رئيساً

2- حسن سالم العجيلي. نائبا

3- علي سالم عمر الجوهي. الادارة السياسية

4- صالح كرامة عبدالشيخ. الادارة التنظيمية

5- هاشم عبيد مول الدويله. الادارة الاقتصادية

6- مبارك عوض بن توفيق. الادارة الاعلامية

7- عبود عمر عبود بن حسينون. الادارة الجماهيرية

8- مطيع علي سالم اليهري. الادارة المالية

9- مبارك صالح عباد باعباد. الثقافية

10- سعيد عوض المعاري. الشباب والطلاب

11- سعيد احمد باجوه. الادارة القانونية

12- مطيع محمد السعدي. الادارة الاجتماعية

13- محمد سعيد عبيدان. المرأه والطفل