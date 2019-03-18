صحيفة إماراتية : المجتمع الدولي نفذ صبره من عرقلة الحوثي للعملية السياسية

قالت صحيفة البيان الإماراتية، أن المجتمع الدولي، نفذ صبره من عرقلة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، للعملية السياسية في اليمن، في إشارة إلى رفضها تنفيذ المرحلة الأولى من إتفاق إعادة الإنتشار في الحديدة .

وأشارت الصحيفة في إفتتاحيتها، اليوم الإثنين، إلى توالي الإدانات من كبرى عواصم العالم، من لندن وبرلين وواشنطن، حيث لوحت الولايات المتحدة باستخدام الحزم في مجلس الأمن الدولي ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية بسبب عرقلتها تنفيذ اتفاق السويد واستمرارها في الأعمال العدائية، وأشار المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إلى قيام الحوثيين بتسمية مقاتليهم كـ«قوات محلية»، وشدد على أنه لا يمكن مساواة الحوثيين بالحكومة الشرعية.

وأضافت "وفي نفس السياق، أشار مندوب ألمانيا إلى إمكانية أن يلوح المجلس ببيان يحدد المعرقلين للعملية السياسية، مضيفاً أنه لا يجب التسامح مع أي طرف معرقل أو مخطئ".

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ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الجهود الدولية المتواصلة منذ توقيع اتفاق استوكهولم، إلا أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مستمرة في خروقاتها وعرقلتها لتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة بنود الانسحاب من الحديدة والموانئ .. مؤكدة أن الموقف يسوده حالة من التشاؤم، وهو ما أكده المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي توقف عن تصريحاته المتفائلة ليعلن أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن.

ونوهت بإن المبعوث الدولي شكر في نفس الوقت الحكومة الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار، الأمر الذي يجدد التأكيد أمام العالم على مسؤولية الحوثي عن العرقلة.

وأختتمت الصحيفة إفتتاحيتها بالقول "في نفس الوقت تؤكد دولة الإمارات على أن «العملية السياسية هي الأمل الوحيد بالنسبة لليمن، وعلى مجلس الأمن الدولي إدانة تعنت الحوثيين، مع ممارسة الضغط عليهم وداعميهم الإيرانيين لتطبيقهم قرار مجلس الأمن رقم 2451»".