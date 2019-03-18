مصرع 2 من عناصر المليشيا بنيران الجيش في محيط التشريفات بتعز

لقي 2 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما وأصيب آخرين بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن 2 من عناصر المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم في محيط معسكر التشريفات على يد أبطال الجيش الوطني في القطاع الثاني من اللواء 22 ميكا.
وأكدت المصادر إن مواجهات وتبادل اطلاق نار بين الفينة والأخرى بين الجيش والمليشيا في محيط التشريفات وجبهات أخرى بتعز.
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