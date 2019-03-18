استشهاد فتاة وإصابة أخرى بانفجار لغم حوثي جنوب تعز

انفجر لغم أرضي،ظهر الأحد، مما أسفر عن استشهاد فتاة وإصابة أخرى بعد إن زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في عزلة اليوسفيين بمديرية القبيطة ،جنوب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية ان الطفلة غيداء محبوب "14 سنة" تعرضت لانفجار لغم أرضي أثناء خروجها من منزلها قاصدة إحدى آبار المنطقة لجلب الماء رفقة صديقتها أميمة علي، لينفجر بهما لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية خلال سيطرتها على المنطقة، مما أسفر عن استشهادها وبتر قدم صديقتها.

وأصيبت الفتاة أميمة علي بالانفجار الذي أدى إلى بتر قدمها، فيما تسبب في نفوق "حمار" اصطحباه لحمل "علب البلاستك"الخاصة بالماء.