ثبات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن :
الخضروات والفواكه :
تواصل بعض الخضروات والفواكه الحفاظ على ثبات أسعارها لتوفرها بكميات كبيرة، فيما إنخفض البعض الأخر .
وتتراوح أسعار الطماطم في العاصمة عدن ما بين300 و 400 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطيس بين 300 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 450 ريال للكيلو الواحد .
وأنخفض أسعار الجزر والخيار إلى 450 ريال يمني للكيلو الخيار و 350 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .
و فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .
كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوج 1500 ريال .
أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق " الصحن " ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 800 ريال يمني للكيلو الواحد .
اللحوم والأسماك :
لازال سعر اللحم الضأن 4500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد " الصومالي " بألف ريال عن سعر الضأن البلدي، أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .
فيما أرتفعت أسعار الدجاج بنسبة بسيطة جداً مؤخراً وتتراوح أسعارها بحسب حجمها ما بين 2000 ريال و1200 ريال يمني .
فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، وبلغ أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 2500 للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .
ويوجد شحة في الأسماك المعروضة بحراج صيرة بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها سواحل المنطقة والتي منعت الصيادين عن ممارسة الصيد .
ولذلك إرتفعت أنواع الأسماك المعروضة ومنها الدرة والصولفيش والهامور والبياض والجحش، إلى 6000 بحسب حجمها وجودتها .
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