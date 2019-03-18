لقاء بين محافظ سقطرى وفريق مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت

عقد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس الأحد، اجتماعاً مع المدير الإداري لكهرباء ساحل حضرموت محمد أحمد بن هرهره، ومدير مكتب مدير عام كهرباء ساحل حضرموت نائف علي القرزي.

وناقش اللقاء آلية تنظيم وتحصيل واردات الكهرباء من خلال تدريب وتأهيل كوادر فرع سقطرى على كيفية تنظيم الواردات الى المؤسسة وكيفية تصدير الفواتير في المحافظة بواسطة آلة إصدار فواتير الكهرباء المقدمة من قبل المؤسسة فرع ساحل حضرموت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة إنشاء وحدة لإدارج بيانات المستهلكين إلكترونياً بدلاً من الإدخال اليدوي. وشدد محروس على أن شبكة الكهرباء في سقطرى تضررت بشكل بالغ بسبب الأعاصير التي شهدتها الجزيرة مؤخراً، لافتاً إلى أنه جرى تجاوز هذه الأزمة بدعمهم لكهرباء سقطرى وتعويض ما تضرر من الشبكة ومايزال العمل جارياً على توسعة الكهرباء في المحافظة.

Advertisements

ووجه محافظ أرخبيل سقطرى الشكر لمؤسسة ساحل حضرموت على وقوفها مع المحافظة، وكذلك للصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن لجهوده المبذولة في قطاع الكهرباء بدعمه لكهرباء سقطرى بالمولدات والمحروقات خلال الاشهر السابقة.

وأضاف أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في التقليل من نسبة انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي كجانب من التعاون المشترك بين مؤسسة كهرباء حضرموت وكهرباء سقطرى لتنظيم العمل ونقل التجارب والخبرات بين المؤسستين.