تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بيانًا حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، اليوم ، في عدن وعدد من محافظات اليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن :

عدن (العظمى 31° - الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 10°)

تعز (العظمى 27° - الصغرى 13°)

المكلا (العظمى 30° - الصغرى 23°)

الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 22°)

سيئون (العظمى 32° - الصغرى 18°)

سقطرى (العظمى 29° - الصغرى 21°)

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ذمار (العظمى 24° - الصغرى 07°)

إب (العظمى 26° - الصغرى 11°)

الغيظة (العظمى 33° - الصغرى 19°)

مأرب (العظمى 31° - الصغرى 16°)

صعدة (العظمى 28° - الصغرى 09°)

المحويت (العظمى 24° - الصغرى 13°)

عمران (العظمى 26° - الصغرى 09°)

الجوف (العظمى 30° - الصغرى 14°)

البقع (العظمى 29° - الصغرى 13°)