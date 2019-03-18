شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الشرعية تعلن الحرب والجيش يحرر آخر معاقل الحوثيين..ومسؤول عسكري كبير يكشف تحركات صادمة للدول الكبرى(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش اليمني اليوم الاحد تحرير مواقع جديدة في اخر معاقل المليشيا في جبهة باقم بمحافظة صعدة (اقصى شمال اليمن).

وقال موقع الجيش «ان قوات الجيش الوطني احرزت اليوم الاحد تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واستعادت قوات الجيش السيطرة على قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، اخر معاقل المليشيا الانقلابية غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.

وحقق الجيش الوطني هذه التقدمات من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم وبمساندة من قوات التحالف العربي.

وبالتزامن مع المعارك الميدانية شنت مقاتلات التحالف وطيران الاباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية وتعزيزاتهم.

وخلفت المعارك وغارات التحالف اكثر من عشرين قتيلا وعشرات الجرحى ومن بين القتلى قائدين ميدانيين هما مشرف مربع مديرية باقم ومجز، اصيل الخولاني والمدعو ابو رضوان المؤيد.

وامس لقي اثنين من قيادات ميلشيات الحو ثي الانقلابية، مصرعهما مع عدد من عناصرهما، خلال المواجهات التي دارت، ، في جبهة مران بمحافظة صعدة معقل زعيم الميلشيات.

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وبحسب موقع الجيش فإن القياديين الميدانيين هما صالح الخوزري، وحسين خلوفة، كانا يقودان مجاميع ميلشيات الحوثي في ذات الجبهة، وهي قيادات ميدانية مقربة من عبدالملك.

إلى ذلك، كشف عضو لجنة مفاوضات السويد العميد ركن عسكر أحمد زعيل "عن ضغوط تمارسها عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة على مليشيا الحوثي لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم".

وقال في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" إن الوضع في الحديدة لا يزال يراوح مكانه، وأن الضغوط لم تأت ثمارها بعد.

وأضاف "إن إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس فريق المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد أمام جلسة مجلس الأمن الأخيرة كانت واضحة، ومفادها بأن الشرعية وافقت على حل وسط لكن الحوثيين يتلكأون ويرفضون الالتزام".

وأشار زعيل "أن هناك تحركا من الأمم المتحدة وأمريكا للضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق، معتبرا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول تصب في هذا الجانب".

ولفت إلى أنه لا جديد على صعيد الوضع الميداني في الحديدة سوى ابتكار الحوثي أساليب أخرى للعرقلة، منها رفض الرقابة المشتركة الأممية حول الموانئ ورفض دخول القوات التي كانت تتولى أمن الحديدة والموانئ قبل الانقلاب.

واتهم زعيل المليشيات باستمرار التصعيد وتكثيف التعزيزات والأسلحة للخطوط الأمامية، وحفر الخنادق وتحركات كثيرة تظهر توجههم إلى تفجير الوضع وإفشال الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وحول موقف الحكومة اليمنية بعد مرور 3 أشهر على الاتفاق، قال عسكر "نحن خياراتنا من خيارات شركائنا في تحالف دعم الشرعية وأصدقائنا في المجتمع الدولي وهو خيار السلام، لكن إذا فرضت علينا المواجهات العسكرية فإن الدولة ستكون جاهزة لذلك".