شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت نجمة Arabs Got Talent المغربية وداد سيري، فيديو لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، تظهر فيه وهي ترقص على الطريقة الهندية.

ولفتت سيري الأنظار بحركاتها وبرفع كنزتها وإظهار بطنها وملابسها الداخلية، فيما وجّه لها المتابعون الكثير من الانتقادات اللاذعة.

يشار إلى أنّ السعوديين كانوا قد وجهوا دعوات متكرّرة لطرد الفنانة من بلدهم بسبب نشرها فيديوهات وصوراً اعتبروها خادشة على حساباتها على مواقع التواصل .