بالصور.. جنود الحد الجنوبي يستخدمون سلاح فتاك في مواجهة المليشيات

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر" صور لجنود الحد الجنوبي يسمكون السلاح واليد الآخرى المصحف. وأكد النشطاء أن المصحف هو سلاح الجنود الفتاك في مواجهة المليشيات، ويرعبهم كلما رأوه مع الجنود

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